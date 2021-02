Europeo e Coppe a rischio per la pandemia, Israele si offre per ospitare le partite: la UEFA valuta

La Federcalcio israeliana si sarebbe offerta per ospitare l'Europeo in programma dal prossimo 11 giugno, così come le partite di Champions League ed Europa League, qualora la pandemia non permetta il regolare svolgimento delle competizioni. Aleksander Ceferin, secondo le informazioni riportate da AFP, avrebbe aperto a questa possibilità se non ci sarà uno sviluppo positivo nei prossimi mesi, almeno per le partite di Champions League.

Un portavoce della UEFA ha confermato che Israele ha "offerto la possibilità alla UEFA di utilizzare le sue infrastrutture, se necessario. Tuttavia, la UEFA intende organizzare tutti i suoi eventi - comprese le finali delle competizioni per club e l'Europeo - nelle città già designate e sta lavorando alacremente per garantire che tutto si svolga come da programmi".

Israele potrebbe rappresentare un'ancora di salvezza per il calcio europeo grazie alla sua intensa campagna di vaccinazioni, con il 45% della popolazione già vaccinata e il suo progetto di "badge" immunitario per controllare l'accesso a palazzetti, concerti o ristoranti.