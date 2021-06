Ex presidente conti UEFA: "Juve-Barça-Real, esclusione possibile. Ma comportamento vessatorio”

Raggiunto da Radio Punto Nuovo, Umberto Lago, ex presidente dell’Organo di controllo finanziario sui bilanci dei club calcistici UEFA, ha commentato la possibile esclusione di Juve, Barcellona e Real Madrid dalla Champions: “I presupposti ci sono, non credo che però questo sia l’esito auspicabile, perché perdere tre club così importanti sarebbe un duro colpo per la UEFA stessa. Non so se ci saranno tempo e spazio per una mediazione e una trattativa. I club che hanno fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea sostengono che la UEFA non possa avere una posizione così dominante, la ritengono illegittima. Una mia previsione? Esperienze di questo genere non ne ho mai vissute, mi auguro che ci sia il lieto fine e che le tre squadre coinvolte possano partecipare alla prossima Champions. Il comportamento della UEFA mi sembra eccessivamente vessatorio, tenendo conto che la maggior parte del fatturato della UEFA proviene proprio dalla Champions e dai club più importanti".