Ufficiale Lecce, preso in prestito con diritto di riscatto Baragallo Sans. Partirà in Primavera

Nuovo acquisto per il Lecce, che rinforza la propria squadra Primavera con l'arrivo di un giovane difensore spagnolo. Si tratta di Arnau Baragallo Sans (19 anni), centrale classe 2006 prelevato in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Leida. Depositato il suo contratto in Lega Serie A.