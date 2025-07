Ufficiale Altro acquisto per il Como, depositato il contratto del portiere Henrique Menke

Il Como è senza dubbio la squadra di Serie A più attiva in questo mercato estivo e nelle ultime ore il club lariano ha completato un ulteriore acquisto. Arriva infatti dall'Internacional de Porto Alegre, in Brasile, il portiere Henrique Menke Lopes (18 anni), che dovrebbe cominciare il suo percorso in riva al lago con la selezione Primavera dei biancoblu.

Henrique Menke Lopes è un giovane portiere brasiliano nato il 12 gennaio 2007 a Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasile: Menke ha iniziato il suo percorso nelle giovanili dell’Internacional, uno dei club più prestigiosi del Brasile, noto per la sua capacità di sviluppare talenti. La sua crescita è stata costante: nel 2022 e 2023 ha giocato nelle squadre Under-15 e Under-17, distinguendosi come portiere titolare e mostrando qualità tecniche che lo hanno portato a essere convocato per allenamenti con la prima squadra nel gennaio 2024, durante la preparazione per la FAM Cup.

La sua altezza (1,91 m) e il fisico imponente lo rendono un portiere dominante nelle uscite alte e nei duelli aerei. Nel 2024, Menke è passato stabilmente alla squadra Under-20 dell’Internacional, unendosi ufficialmente al club il 6 gennaio 2025, senza però ancora esordire in competizioni ufficiali. Con la maglia del Brasile si è messo in mostra al Campionato Sudamericano Under-20 di pochi mesi fa, guadagnandosi la chiamata del Como, che ha perso Reina ma in rosa ha Vigorito, Audero e Butez.