Fabian e Mertens, Gattuso fa il punto sugli indisponibili: "Domani valuteremo Insigne"

Come sta Insigne? Ha preso una botta al polpaccio, domani lo valutiamo". Parole e pensieri di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che dopo lo 0-0 contro l'Atalanta ha fatto il punto sugli indisponibili. "Mertens è in Belgio, sta facendo le terapie. Non è ancora al 100% e ci vorrà ancora un po' di tempo. Fabian Ruiz è ancora positivo, ma domani sarà il 21esimo giorno di positività e quindi potrà uscire di casa e venire a Castel Volturno per gli allenamenti individuali".

