Ufficiale Un fantasista dal Bologna al Milan, i rossoneri tesserano l'italo-australiano Anastasio

Nuovo acquisto per il Milan, che ha tesserato dal Bologna un giovane trequartista, il classe 2008 Max Vincenzo Anastasio che arriva a dalla Primavera del Bologna, e che dovrebbe cominciare il suo percorso in rossonero in Serie D con il Milan Futuro.

L'annuncio ufficiale del Milan

Questo il comunicato pubblicato dal canali del Diavolo: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Max Vincenzo Anastasio, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il centrocampista, nato nel 2008, ha giocato nel Bologna FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".