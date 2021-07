Felipe Anderson ritrova la "colonia brasiliana" della Lazio. Riposo per Radu e Luiz Felipe

Accolto dal boato dei tifosi presenti ad Auronzo, Felipe Anderson questa mattina ha svolto il primo allenamento della sua seconda avventura alla Lazio. Non ancora sul campo, dove si vedrà probabilmente nel pomeriggio, ma in palestra per i primi test fisici che dovrà svolgere. Il 28enne ex West Ham, arrivato ieri notte in ritiro, ha ritrovato alcuni suoi ex compagni, come i connazionali Leiva e Felipe Anderson. "Colonia brasiliana", l'ha definita la Lazio sui propri social.

Nel frattempo il resto del gruppo continua a lavorare agli ordini di Sarri, che come ogni mattina divide i reparti: difensori e centrocampisti con attaccanti. Tra i difensori, non si vedono in campo Luiz Felipe e Radu, che non forzano per precauzione