TMW Filippo Galli: "Il Milan non è stato squadra con la Fiorentina, ma ora deve ripartire"

Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan ed ex calciatore del Milan degli Invincibili, proprio per celebrare quella straordinaria squadra è stato ospite del 'Festival dello Sport' di Trento, a margine del quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, tra cui l'inviato di TMW: "Trovare tutti questi ex compagni è sempre un'emozione unica, è come se non ci fossimo mai lasciati, abbiamo un rapporto ancora straordinario".

Il Milan di oggi ha qualche problemino invece.

"Ci sono dei momenti, dei cicli, e questo è un momento di difficoltà. Il Milan ha vinto lo Scudetto non tanto tempo fa, ora si cerca di trovare continuità. Non è facile perché vince una sola squadra. Speriamo che il Milan ritrovi la strada maestra".



La vittoria nel derby ha salvato Fonseca.

"Dopo la vittoria nel derby ci sono state altre due sconfitte, una col Bayer Leverkusen in cui è stata fatta una buona prestazione e un'altra a Firenze contro la Fiorentina in cui ci sono stati dei momenti in cui la squadra non è stata squadra. Sono stati dei passi indietro, speriamo che dopo la sosta si possa ripartire".

Sulla lotta-Scudetto.

"Conte sta dando una grossa impronta al Napoli. Lì davanti poi c'è l'Inter che ha una rosa straordinaria. E attenti alla Juventus di Thiago Motta. Mi auguro che il Milan rientri in fretta nel gruppetto di testa".