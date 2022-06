Fiorentina a caccia di un terzino sinistro: offerta per Piton del Corinthians

Secondo quanto riporta Meu Timao in Brasile, la Fiorentina avrebbe fatto una proposta per Lucas Piton. Il Corinthians avrebbe però detto di no ai 3 milioni di euro dei viola per il difensore brasiliano classe 2000 con passaporto italiano. I viola potrebbero però presto rilanciare per il terzino sinistro nato e cresciuto nella cantera del Timao.