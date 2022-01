Fiorentina, Biraghi: "Dispiace per il rigore sbagliato, poteva dare una spinta in più"

Dopo il pareggio contro il Cagliari, il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha commentato l'1-1 ai microfoni di DAZN: “Rigore sbagliato? Sbagliare fa parte del calcio, la scorsa settimana ho fatto doppietta e oggi sbagliato il rigore. Mi dispiace non tanto a livello personale ma per la squadra, perché avevamo iniziato bene e il vantaggio poteva darci una spinta in più. Ma se giocavamo nel Real Madrid, vincevamo i campionati. Si era messa male ma siamo stati bravi a recuperarla”.

Cosa è mancato alla Fiorentina?

“E' mancato il rigore, nel primo tempo l'ultimo passaggio, poi siamo andati in svantaggio e si era messa male con il rigore contro e l'espulsione. Siamo stati bravi a recuperarla, alcuni mesi fa non avremmo portato a casa neanche un punto da queste partite”.

La sosta può far bene?

“Si può servire a chi rimane per riposare e lavorare, cercare di migliorare le cose che ci mancano. Dobbiamo essere contenti e farci i complimenti: abbiamo fatto nove risultati utili consecutivi e stiamo facendo un gran lavoro”.