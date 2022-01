Fiorentina, Biraghi: "Se non avessi sbagliato il rigore la partita sarebbe stata in discesa"

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina che ha sbagliato un rigore contro il Cagliari, ha parlato a Sky Sport al termine del match: "Se non avessi sbagliato il rigore questa partita era in discesa. Eravamo partiti forte. Però capita. Poi si è messa male ed è stato bravo Terracciano a parare il rigore. Ci abbiamo messo grande sacrificio. Queste partite fa sono importanti per noi perché qualche mese fa, le perdevamo".

Quanto è stato importante questo pareggio?

Per come si era messa la partita è ancora più importante aver raggiunto l'1-1. Vanno prese le cose negative per migliorare ma bisogna vedere anche le cose positive".

Perché tanto nervosismo in campo?

"Sono cose di campo. Ognuno qua si gioca la vita. Loro la salvezza, noi l'Europa. Agonismo, niente di che".

Ora la sosta.

"Tutte le soste fanno bene per rifiatare qualche giorno e poter lavorare. Qualcuno andrà in Nazionale ma chi rimarrà farà un grande lavoro".

Quanto credete all'Europa?

"Pensiamo di partita in partita. Alla fine dell'anno vedremo cosa dirà la classifica".