Fiorentina, Borja Mayoral a gennaio: il piano dei viola per l'attaccante spagnolo

Non solo di Vlahovic vivrà la finestra invernale di trattative che attende il duo Barone-Pradè, scrive il Corriere Fiorentino che fa il punto sulle future trattative della Fiorentina. Il primo obiettivo è trovare un vice-Vlahovic, rimpiazzando Kokorin fin qui praticamente mai impiegato. Uno dei profili più apprezzati resta Borja Mayoral, anche per la volontà dell'attaccante di lasciare Roma dove Mourinho l'ha messo ai margini.

I viola starebbero valutando la formula di un prestito semestrale, dandosi appuntamento per il riscatto con il Real Madrid a fine stagione, tamponando in questo modo un primo problema in attesa di altre operazioni che in questo momento sarebbero molto complicate.