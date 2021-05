Fiorentina, Caceres e il futuro: "Se resto? Non dipende da me. Un saluto ai tifosi viola"

All'esterno del centro sportivo della Fiorentina, Martin Caceres ha rilasciato una breve dichiarazione a FirenzeViola.it, nella quale ha parlato anche del suo possibile futuro: "Se resto? Non dipende da me. Ce l'abbiamo fatta a salvarsi alla fine comunque. Forza viola, un saluto ai tifosi".

