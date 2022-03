Fiorentina, Castrovilli in scadenza nel 2024: la società si interroga sul rinnovo

vedi letture

Il Corriere Fiorentino stamani scrive di un Gaetano Castrovilli tornato continuativamente tra i titolari di Vincenzo Italiano. Una costanza mai vista finora e che si spiega anche con la volontà del club di chiarirsi le idee in vista del futuro. Il riferimento è a quel contratto in scadenza nel 2024 e a una decisione che, per evitare un nuovo caso Vlahovic, dovrà esser presa per forza entro la prossima estate. In questi ultimi mesi di stagione insomma, la Fiorentina vuol capire se vale la pena fare uno sforzo per convincerlo a rinnovare (facendone uno dei pilastri sui quali continuare a costruire) o se, al contrario, mettersi in attesa di eventuali offerte. Di certo c’è che al momento la trattativa per il rinnovo è ferma, e che non ci sono appuntamenti fissati a breve.