Fiorentina, che incrocio col Benevento: non solo la classifica ma anche l'interesse per Inzaghi

Un incrocio non banale quello che vedrà confrontarsi domenica la Fiorentina e il Benevento, non solo per una questione di punti e classifica ma anche di futuro. Infatti, secondo La Nazione, il nome di Pippo Inzaghi, tecnico dei sanniti, è finito tra quelli che il club viola sta tenendo sott'occhio in vista del prossimo campionato, quando è presumibile che molti ruoli all'interno del club verranno cambiati. Compreso l'allenatore.