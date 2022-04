Fiorentina, dalla Francia: occhi su Brassier, difensore classe 1999 del Brest

Nome nuovo per la Fiorentina in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Le10Sport i viola hanno infatti messo nel mirino il difensore del Brest Lilian Brassier, classe 1999 esploso negli ultimi mesi. In caso di addio di Milenkovic potrebbe essere lui il sostituto del serbo.