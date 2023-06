Fiorentina, Dia più Nzola: si può. L'arrivo del senegalese non esclude quello dell'angolano

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle sorti dell’attacco della Fiorentina, sottolineando come Boulaye Dia resti l’obiettivo numero uno. Ma il senegalese della Salernitana non è il solo. Se Cabral, infatti, è stato proposto ai campani nell’ambito dell’eventuale operazione per Dia, Jovic non è comunque fuori dal mercato e, qualora dovesse partire anche lui, la dirigenza gigliata non esiterebbe a fare un tentativo pure per Mbala Nzola.

Insomma, a detta del quotidiano, l'arrivo di Dia non escluderebbe quello di Nzola.