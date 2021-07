Fiorentina, dopo l'annuncio di Burdisso è atteso anche quello del rinnovo di Pradè

vedi letture

La Fiorentina ha ufficializzato poco fa l'ingresso in dirigenza di Nicolas Burdisso nel ruolo di direttore tecnico e a breve arriverà l'annuncio anche del rinnovo, come direttore sportivo, di Daniele Pradè. Solo una formalità, visto che il contratto del dirigenze è scaduto il 30 giugno ma che in realtà il diretto interessato sta continuando a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione.