Fiorentina, Dragowski sul ko contro l'Inter: "Barella? Ero coperto, non ho visto partire il tiro"

vedi letture

Intervistato dai canali social della Fiorentina all'indomani del ko subito contro l'Inter, il portiere viola Bartlomiej Dragowski torna così sul match: "Un grande Drago si poteva dire se non avessi presso alcun gol, però abbiamo giocato contro una squadra più forte di noi che ha altri obiettivi. Peccato, però dobbiamo pensare alla prossima. La prima parata? Questo è il mio lavoro e mi vengono facili le parate difficili, al contrario mi sembrano più difficili quelle facili...".

Sulla rete di Barella: "Ero coperto, non potevo vedere la partenza del tiro. L'atmosfera nello spogliatoio? Tutti sono arrabbiati ma è giusto e dobbiamo pensare alla prossima per far di tutto per vincere. I recuperi? Speriamo, ieri c'erano alcuni giocatori fuori tra infortuni e sospensioni quindi speriamo in una rosa più lunga con la Samp", le parole riprese da Firenzeviola.it.