Fiorentina, entro un mese la decisione sulla rivoluzione tecnica: attesa per Commisso

Non è una novità che Rocco Commisso voglia incidere quanto più possibile di persona sulle sorti della sua creatura, la Fiorentina. Già in diverse circostanze, leggasi Amrabat o conferma di Iachini, il volere del numero uno viola ha scavalcato qualsivoglia parere dirigenziale e, c'è da giurarci, l'eventuale rivoluzione tecnica di cui si va parlando e scrivendo a Firenze passerà dalla sua presenza, attesa nuovamente in città intorno alla metà di marzo. In ballo i posti di allenatore e direttore sportivo, soprattutto: sia Prandelli che Pradè hanno infatti il contratto in scadenza a giugno, e col cachet allenatori che contemporaneamente andrà a svuotarsi pure di Montella e Iachini, di riflessioni in corso ve ne sono eccome. Così come nomi di papabili sostituti: in panchina si va dai sogni dorati Sarri e Spalletti fino ad alternative meno d'impatto ma comunque d'intrigante prospettiva come Juric o Italiano, mentre come ds si mormorano da tempo i nomi di Petrachi, Mirabelli e anche Giuntoli, qualora De Laurentiis decidesse di cambiare in quel di Napoli. Trovano però spazio anche percentuali a proposito di una conferma di uno dei due, o di entrambi: tutte le porte rimangono aperte ad oggi, e a decidere sarà Commisso. Con ogni probabilità decisiva la sua prossima capatina italiana per determinare se e che tipo di rivoluzione tecnica sarà attuata nella Fiorentina.