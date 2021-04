Fiorentina, futuro Ribery: prima la salvezza, poi deciderà con la sua famiglia

Come riporta La Nazione, la sfida più grande di Franck Ribery, adesso, è mettere il sigillo sulla salvezza dei viola. L'obiettivo è ottenere la seconda vittoria di fila, cosa mai accaduta fino ad oggi, facendo lo sgambetto alla Juventus, una delle fondatrici della Superlega contro la quale il francese si è schierato. Quanto al futuro, Ribery e la società si aggiorneranno a tempo debito: il francese sceglierà con la sua famiglia, conscio dell'entusiasmo riacceso in Bundesliga ma anche in attesa di capire se il Monza verrà promosso in Serie A.