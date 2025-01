TMW Fiorentina, il Napoli in pressing per Pongracic: no dei viola all'ipotesi cessione

La Fiorentina blinda Marin Pongracic. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nelle ultime ore il Napoli si è fatto avanti con i viola per chiedere informazioni per il centrale arrivato a Firenze in estate dal Lecce per 15 milioni di euro ma la risposta della società gigliata è stata secca. Il croato non si muoverà, né in prestito né a titolo definitivo. In questa stagione Pongracic non ha trovato molto spazio, complici alcuni infortuni ma anche un feeling con Palladino mai sbocciato del tutto, ma nonostante questo la Fiorentina ha eretto il muro e non intende privarsi di lui a metà campionato.

In entrata.

Nel frattempo da Monza arrivano novità sul fronte Pablo Marì, altro difensore centrale che Palladino vorrebbe fortemente in viola e per il quale la Fiorentina sta parlando da giorni con i brianzoli. Valentini non sembra così convinto dell'eventuale destinazione per un cambio di prestiti, ma la sensazione è che i contatti di queste ore possano portare a una svolta positiva con lo spagnolo da tempo pronto a fare le valigie per approdare in Toscana.

Nessun contatto per Ngonge.

Oltre al capitolo difensore da registrare anche le smentite su un presunto contatto tra la Fiorentina e il Napoli per Cyril Ngonge. I viola cercano un attaccante esterno ma almeno per il momento il nome dell'ex Hellas Verona non è da tenere in considerazione.