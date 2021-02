Fiorentina-Inter 0-2, le pagelle: Handanovic si riscatta, Barella si esalta. Bene Dragowski

FIORENTINA-INTER 0-2 (31' Barella, 52' Perisic)

FIORENTINA (a cura di Dimitri Conti)

Dragowski 6,5 - Ai limiti del provvidenziale la prima volta su Barella. Quest'ultimo si impegna, e gli spolvera l'angolino: lì non può proprio nulla, così come sul raddoppio. Evita più volte il tris. Le ha provate tutte, limitando i danni.

Quarta 6 - Discreta prova dell'argentino, che si mette in evidenza per una bella conduzione palla sull'azione sfociata poi nel palo di Bonaventura. Nella ripresa più problemi, ma non sfigura.

Pezzella 5,5 - Prova a guidare il reparto con la sua esperienza, ma a fare la guerra con un armadio con Lukaku c'è il rischio di ferirsi. Tenta di limitare i danni, ma non può essere sufficiente.

Igor 5 - Primo tempo discreto, nel secondo Hakimi diventa il suo incubo, seminandolo brutalmente in un paio di occasioni, tra le quali c'è quella in cui manda comodamente Perisic a segnare il 2-0.

Venuti 5,5 - Sul duello corpo-a-corpo con Perisic riesce a farsi valere spesso, ma sul lungo andare il croato cresce, così come le sue difficoltà. Stringe troppo sul gol dello 0-2.

(dal 74' Malcuit 6 - Due o tre discese sulla fascia precedono un tentativo da fuori area, alto. Almeno ha mostrato personalità).

Bonaventura 6 - Senza Castrovilli e Ribery è lui deputato a portare qualità. Lo fa con ottima concretezza nel primo tempo: solo Handanovic e il legno gli negano il gol. Ripresa in calare.

Amrabat 5,5 - Non nelle migliori condizioni, soffre il palleggio ispirato e preciso del centrocampo nerazzurro. Lui non si rivela altrettanto certezza, sbandando come gli altri.

Eysseric 5 - Te l'aspetteresti trequartista, e invece fa la mezzala con tanto di marcatura a tutto campo su Barella. Il sardo un gol lo fa, lui lo sfiora soltanto. In generale l'esperimento non rende.

(dal 74' Pulgar 5,5 - Entra in campo giusto in tempo per un'ammonizione sgangherata. Forse era ancora in panchina con la testa).

Biraghi 5,5 - Propositivo quando ne ha l'occasione, soprattutto nel primo tempo: la ripresa è più in apnea, anche perché Hakimi decide di prendersi il centro del palco e sfrecciargli via più volte.

(dall'82' Barreca s.v.)

Borja Valero 5,5 -Prandelli lo sta provando un po' in tutte le vesti: oggi è il turno del trequartista, con compito di aggredire Brozovic ed evitare l'uscita facile. Esce lui, all'intervallo.

(dal 46' Kouame 5 - Probabilmente si aspettava di giocare da titolare visto il forfait di Ribery, invece è solo panchina. Entra però all'intervallo, ma lo fa con un atteggiamento sbagliato).

Vlahovic 5 - Serata complicatissima: ovunque si giri, trova un colosso a marcarlo. E senza appoggi facili intorno a lui, diventa una caccia al primo pallone utile, ma nel deserto. Non può uscirne vincitore.

(dal 74' Kokorin s.v.)

Cesare Prandelli 5 - Le cose che non convincono appieno, alla fine dei giochi, sono più d'una. Se gli uomini in campo rispondono più o meno alle aspettative, sono le posizioni di Borja Valero ed Eysseric a destare diversi dubbi. E dopo un primo tempo discreto, la Fiorentina lascia il campo in anticipo di quarantacinque minuti. Ok, l'impegno non era facile, ma non è sembrata giocarsela benissimo.

INTER (a cura di Simone Bernabei)

Handanovic 6,5 - Risponde alle critiche e all'errore con la Juventus. Attento e sicuro, fenomenale nella doppia parata su Bonaventura-Biraghi

Skriniar 6,5 - Il ruolo di terzo di difesa per come lo intende Conte gli calza sempre più a pennello. Pressa alto e rischia poco, il migliore della retroguardia

De Vrij 6,5 - Guida la difesa senza affanno alcuno. L'attacco della Fiorentina ha poco peso e confeziona pochissime palle gol e l'olandese va a nozze con una situazione del genere

Bastoni 6,5 - Risponde presente dopo l'incertezza contro la Juventus. Dalla sua parte Venuti spinge poco e lui non ha problema alcuno a prendere le misure agli attaccanti viola

Hakimi 7 - Parte fortissimo poi rallenta. Nella ripresa però si ripresenta in campo con la miglior versione di se stesso. La galoppata che porta al gol di Perisic e non solo

Barella 7 - Prosegue senza sosta la crescita del centrocampista ex Cagliari. E' anima e cuore del centrocampo nerazzurro, se poi si inventa anche gol del genere...

Brozovic 6,5 - Meno appariscente del solito ma terribilmente efficace. Gli spazi nel centrocampo viola sono pochi, ma lui li vede sempre con un secondo di anticipo e si fa sentire anche in fase difensiva

Vidal 6 - Non convince pienamente, ma neppure sbaglia. Presenza importante sulla trequarti col suo pressing, a tratti impreciso nella metà campo difensiva (dal 46' Gagliardini 6,5 - Entra benissimo in partita, per sostanza e qualità. Protegge la difesa ed è pericoloso davanti)

Perisic 7 - Fatica un po' nel primo tempo, soprattutto nella fase finale dell'azione. Si scatena nella ripresa, diventando spina nel fianco in maniera costante per la difesa viola. Poi scarta il cioccolatino regalato da Hakimi e fa 2-0 (dall'80' Darmian sv)

Sanchez 6,5 - Le voci di mercato nei giorni finali della sessione probabilmente lo hanno scosso positivamente. Gioca tantissimi palloni e soprattutto nella prima metà di gara è un costante pericolo per la Fiorentina. Suo l'assist per Barella (dal 62' Lautaro 6,5 - Pimpante e voglioso, entra bene nei meccanismi della squadra)

Lukaku 6 - Stranamente, lo si vede meno del solito nella manovra offensiva nerazzurra. Tocca pochi palloni e raramente è pericoloso, anche per via di una difesa viola che catalizza su di lui le attenzioni. Ma aiuta molto la squadra a salire e trovare spazi (dall'89' Pinamonti sv)

Cristian Stellini 7 - Sostituisce lo squalificato Conte e la differenza non si nota. L'Inter è sul pezzo fin dai primi minuti, rischia pochissimo e fa male nei momenti giusti. Una grande risposta dopo la Juve e primo posto momentaneo a +1 sul Milan