Fiorentina, Italiano: "Sono stanchi anche i magazzinieri ma vogliamo la ciliegina finale"

vedi letture

La Fiorentina è riuscita a vincere in casa contro la Roma l'ultima partita casalinga della stagione ribaltando l'iniziale svantaggio maturato nel primo tempo. Al termine della partita, in sala stampa è intervenuto il tecnico viola Vincenzo Italiano, rilasciando queste dichiarazioni: "Io mi accendo quando i subentrati mettono lo zampino sulle vittorie. Questo per me è un elettroshock importante perché per chi entra non è mai semplice impattare. Kouame ha fatto la sponda, è un ragazzo fantastico e si guadagna la fiducia di qualsiasi allenatore. È arrivata una vittoria dopo una sconfitta difficile, ora ci aspetta questa finale nella quale proveremo con tutte le forze a cambiare lepilogo rispetto a Roma".

La prossima settimana senza partite?

"Abbiamo anche i magazzinieri stanchi. È stata una stagione massacrante e la cosa che voglio precisare è che c'è una squadra che ogni partita ancora non molla e sputa sangue. Se poi vai sotto la curva ed è questo il calore di Firenze, è tutto fantastico. Mancano ancora due partite, quella di Sassuolo va onorata per forza e poi questa benedetta ciliegina su una stagione che siamo riusciti a mettere a posto".

Commento su Jovic?

"Non va sempre allenato il fisico, a volte va allenata anche la mente. E la mente di Jovic nell'ultimo periodo è diversa. Ha capito cosa vuol dire sacrificarsi e lavorare per un gruppo. A me dispiace per Roma, dove ha avuto due occasioni clamorose e poteva portarci qualcosa di diverso. Ma lui è cambiato e si vede da tutto. In queste ultime due partite avremo uno Jovic diverso rispetto a quando è arrivato".

I gol tutti simili?

"Sono tantissime partite che lavoriamo in questo modo quando non abbiamo la palla. Ognuno può decidere come subire situazioni pericolose, noi concediamo qualche palla agli avversari però si può sbagliare. Sono gol che sappiamo che possiamo subire, il problema è non subirne dieci a partite".

L'arbitraggio?

"Parliamo della partita che mi piace di più".

Sovrastata la Roma sui cross nel finale.

"Bella considerazione. Kouame è andato dentro per questo motivo. Con Ikoné, Sottil e i centrocampisti si fa fatica. Kouame fa più la sponda, abbiamo azzeccato questa soluzione e mi fa felice. Ricordatevi che se devo andare a fare la guerra, mi porto sempre dietro Kouame".

I punti in campionato?

"Sono tantissimi. L'anno scorso avevamo 20 partite in meno e avvicinarsi a quella quota è un grande risultato. Nel girone di ritorno abbiamo fatto un bottino importante. Una volta avevo detto che ci saremmo arrivati di rincorsa e così è stato".

La Roma?

"Ci ha sorpreso vedere i tanti cambi, hanno giocato con questi quattro difensori a cui non eravamo preparati. Però poi riuscire a raddrizzarla è stato un nostro merito".