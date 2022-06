Fiorentina, Jovic e il Real Madrid aprono ai viola: possibile operazione in prestito

vedi letture

Il Real Madrid ha aperto alla possibilità di cedere Luka Jovic alla Fiorentina con la formula del prestito di un anno ma rinnovabile anche per la stagione successiva, così da permettere ai viola di beneficiare del decreto crescita per il pagamento dell'ingaggio. Un ingaggio molto oneroso che però i Blancos potrebbero pagare per metà, così da dare più margine di manovra a Barone e Pradè. L'attaccante ha già dato la propria disponibilità e la sapiente regia di un procuratore "amico" come Ramadani potrebbe permettere alla Fiorentina di accogliere il giocatore. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.