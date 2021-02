Fiorentina, l'errore sull'1-0 è di Dragowski o Vlahovic? Prandelli: "Di solito il portiere chiama"

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, nell'intervento a Sky Sport dopo la sconfitta in casa della Sampdoria è entrato anche nel dettaglio dell'episodio del gol del momentaneo 1-0 doriano, firmato da Keita Balde, rispondendo alla domanda se l'errore sia da ascrivere a Dragowski o Vlahovic: "Non l'ho ancora rivisto, in quelle situazioni non penso che il portiere chiami la palla. Non l'ho ancora vista e non posso commentare."