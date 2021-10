Fiorentina, la conferma già prima di partire: Vlahovic non ha vere alternative

vedi letture

La Fiorentina si appresta a chiudere l'8^ giornata di Serie A con la trasferta di Venezia e tre punti in palio che, qualora fossero conquistati, potrebbero proiettare la truppa di Italiano in zone nobilissime, all'aggancio alla Roma d Mourinho per un momentaneo quarto posto. Prima di proiettarsi in avanti, però, fondamentale pensare al presente: chi guiderà l'attacco viola? La risposta, anche con il turbinio del mercato a ruotare intorno, appare scontata: Dusan Vlahovic.

Al centro di mille voci di mercato, il centravanti serbo sembra essere l'oggetto del desiderio della Juventus e con sullo sfondo un rinnovo che strada facendo si è fatto da possibile a complicato a impossibile, non è scontato che goda dell'affetto di ogni suo tifoso. Anche nella pratica. Qualcuno ha invocato una sua uscita dall'undici titolare ma, realisticamente parlando, chi potrebbe prenderne davvero il posto?

Aleksandr Kokorin ha mancato l'ennesimo appuntamento. Non col gol o simili, bensì con la convocazione: una triste considerazione che spiega le difficoltà continue avute dal russo, un vero e proprio fantasma in quel di Firenze. L'unica alternativa, guardando ai convocati, sarebbe il giovanissimo Louis Munteanu ma quella del rumeno classe 2002 sembra davvero una soluzione troppo acerba per essere praticata, quantomeno da subito e non applicabile ad una squadra che dopo tanto tempo sta provando ad occupare di nuovo.