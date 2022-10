Fiorentina, Mandragora: "Felice di aver trovato finalmente continuità e anche il gol"

Ospite dei microfoni di DAZN nel prepartita di Fiorentina-Lazio, ha preso la parola Rolando Mandragora, centrocampista viola dalla pancia del Franchi: "Tutti i giocatori vivono per giocare e fare gol. Spero di avere ancora continuità. Jovic? L'ho visto bene così come dall'inizio dell'anno. Stiamo lavorando tutti insieme per trasformare ogni occasione in gol".