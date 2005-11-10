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Milan, squadra in campo a Perth: Amorim riaccoglie in gruppo Nkunku
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Il Milan nelle scorse ore è tornato ad allenarsi a Perth, in Australia, col gruppo a disposizione di Ruben Amorim che ha riaccolto Christopher Nkunku. L'attaccante francese aveva saltato l'amichevole col Celtic per alcuni fastidi fisici ora superati.
Nel frattempo a Milanello si sono rivisti Christian Pulisic e Santiago Gimenez: i due giocatori reduci dal Mondiale si alleneranno a Milanello con l'obiettivo di recuperare quanto prima dai rispettivi infortuni accusati durante il torneo.
Fonte Antonio Vitiello
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