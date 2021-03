Fiorentina, nessun problema grave per Dragowski: dopo la sosta sarà regolarmente in campo

vedi letture

Tra le note negative della sconfitta della Fiorentina contro il Milan c’è sicuramente l’infortunio di Bartlomiej Dragowski. Il portiere viola, infatti, è uscito al 44’ dopo un infortunio alla caviglia sinistra rimediato durante un rinvio dal fondo lasciando spazio a Terracciano. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it l’infortunio del polacco non dovrebbe essere molto grave e dovrebbe tornare a disposizione senza problemi per la trasferta contro il Genoa fissata per il 3 aprile. Nei prossimi giorni comunque le condizioni del classe ‘97 saranno valutate e in seguito a tutti gli accertamenti di rito sarà chiarita l'entità dell'infortunio.