Fiorentina, Nico Gonzalez apre alla cessione: la Juve punta a inserire due contropartite

vedi letture

Giorni caldi per il futuro di Nico Gonzalez, appena rientrato a Firenze dopo le vacanze per la Copa America. L'argentino ieri ha fatto visite mediche e allenamento e ha parlato con Raffaele Palladino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, al nuovo tecnico l’ex Stoccarda avrebbe comunicato che se dovesse arrivare l’offerta giusta, per lui e per la Fiorentina, sarebbe pronto a partire. Probabile che, essendo presente anche lui al Viola Park, abbia scambiato due parole anche con Daniele Pradé.

Detto del pensiero di Nico Gonzalez, la posizione della Fiorentina è chiara: per acquistarlo ci vogliono 35 milioni, possibilmente senza scambi. Sull'argentino ci sono Atalanta e Juventus, con la Dea che sembra in vantaggio essendo nelle condizioni di prenderlo subito. La Juve, del canto suo, vorrebbe far leva sulla necessità dei viola di rinforzare la mediana inserendo delle contropartite come Arthur e Weston McKennie.

L'ingaggio dei due potrebbe rivelarsi un ostacolo per la riuscita della trattativa, essendo entrambi alti per gli standard dei gigliati. Non a caso, nell'ultima stagione Arthur ha giocato a Firenze ma con parte dello stipendio pagato dalla Juventus. A Torino stanno anche valutando se ci siano o meno i margini per un'offerta solo cash, vista l'ingombrante presenza dell'Atalanta in questa telenovela di mercato.