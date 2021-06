Fiorentina, niente avvicendamento in porta: Gattuso è pronto a puntare su Dragowski

Bart Dragowski sarà il portiere della Fiorentina anche in vista della prossima stagione. Dopo attente valutazioni anche da parte di Gattuso, il polacco è stato confermato e sarà ancora lui il titolare della Viola nonostante il cambio in panchina. Si erano fatti i nomi di Cragno, Ospina e soprattutto Silvestri ma alla fine al momento la Fiorentina non ha intenzione di fare un investimento in questo settore dove il portiere ex Jagellonia ha comunque dimostrato di essere molto affidabile.