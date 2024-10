Fiorentina, Palladino: "Con il Milan vogliamo vivere una notte magica. Serve la gara perfetta"

vedi letture

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida contro il Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club viola, partendo dalle condizioni dei suoi dopo il successo di giovedì in Conference League contro il The New Saints: "La squadra sta bene, dopo le vittorie c'è sempre grande entusiasmo. Sono molto importanti e ho visto una bella partecipazione negli allenamenti. Siamo pronto per domani. Dal punto di vista fisico ho visto tutti bene, abbiamo dato minutaggio a chi aveva giocato meno in questo periodo. Ho avuto risposte positive e grandi indicazioni per il futuro. Posso contare su tutta la rosa e anche qualcuno si è adattato in altre posizioni, questo è importante. Siamo carichi".

Mandragora si è operato, lo ha sentito?

"Sì, la notizia bellissima è che Rolando non abbia avuto un bruttissimo infortunio. Si temeva il peggio e sono contento di questa notizia. L'ho sentito carico, lo aspettiamo a braccia aperte".

Cosa deve fare la squadra con il Milan?

"Sicuramente di più rispetto a Empoli e alla gara di Conference, servirà una partita perfetta contro una grande squadra. Lavoriamo ogni giorno per migliorare. Il Milan ha grandi calciatori e grandi individualità. Hanno battuto l'Inter e se la sono giocata con il Leverkusen. Sono in salute e stanno bene, dobbiamo curare tutti i dettagli e i particolari. Vedo una squadra pronta per vivere una serata perfetta, ci proveremo".

Cosa teme del Milan?

"Hanno trovato la mentalità e la filosofia con Fonseca. Hanno trovato la quadra tattica e hanno grandi individualità, dovremo essere bravi a limitarli. La catena di sinistra del Milan è tra le più forti del mondo. Sono forti e dovremo essere bravi a fare la nostra prestazione. Sono sicuro che i ragazzi daranno tutto".

Commisso ripartirà dopo la partita, quando ci tenete a salutarlo con un regalo?

"Domani dobbiamo andare in campo anche per il nostro presidente e per i nostri tifosi. Vogliamo regalare una notte magica al popolo fiorentino e ci proveremo, anche per Commisso che ci è stato molto vicino. È una persona fantastica e sono felice di aver conosciuto meglio un grande uomo".