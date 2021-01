Fiorentina, Prandelli rischia? Serve una svolta col Crotone, altrimenti ogni scenario sarà possibile

Spazio all'analisi della cocente sconfitta di Napoli nelle pagine del Corriere dello Sport dedicate alla Fiorentina. "Nessuno cita Prandelli", è il titolo dell'articolo in cui viene sottolineato come ancor più che le proporzioni della sconfitta, a far male alla tifoseria viola è stata l'assenza di agonismo da parte del gruppo. Mai nominato dal ds Pradè, Prandelli fin qui ha guidato la squadra per 11 partite, raccogliendo 0.91 punti di media. Dal club assicurano che non ci sono avvicendamenti in vista, anche se i numeri non tranquillizzano nessuno: servirà una svolta subito, già sabato con il Crotone, o altrimenti ogni scenario sarà possibile. Poi il Torino in trasferta: due partite nelle quali, né per lui né per nessun altro, sarà possibile sbagliare.