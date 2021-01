Fiorentina, prima stretta di mano tra Prandelli e Commisso a pochi minuti dalla sfida con l'Inter

Cesare Prandelli è alla guida della Fiorentina ormai da più di due mesi ma ancora non aveva mai conosciuto di persona il presidente viola Rocco Commisso. La prima stretta di mano è andata in scena allo stadio Franchi a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia contro l'Inter in programma per le 15, con il numero uno italo-americano che sorridente ha spronato il tecnico in vista dell'importante match valido per gli ottavi di finale.