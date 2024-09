Ufficiale Fiorentina, primo contratto da pro per Caprini: "Mi sento pronto, estate bellissima"

La Fiorentina ha annunciato il rinnovo di contratto di uno dei propri prodotti del vivaio: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Maat Daniel Caprini (classe 2006), a seguito della sottoscrizione del primo contratto da professionista, si è legato al club viola fino al 30 giugno 2027".

Il calciatore ha quindi parlato ai canali ufficiali del club dopo la firma: "Ringrazio la società per la fiducia e dedico tutto questo alla mia famiglia. Mi sento pronto e sono contento. In estate è stato bellissimo, la mia prima volta con i grandi. Non si può dimenticare. In più mi sono sentito bene con tutto l'ambiente e ho fatto vedere che tipo di giocatore sono. Il ruolo? Non devo essere pronto solo in un ruolo ma fare quello che mi chiedono gli allenatori. Conosco tutto il campo anche se mi piace fare gol e quindi mi piace giocare davanti".

Il gol col Cesena?

"Era la prima di campionato e c'era una bella atmosfera, c'era bisogno di chiudere la partita ed è andata bene".

Cosa vede nel futuro?

"Sicuramente voglio esordire in Serie A. Prima, però, darò tutto per il campionato Primavera".

Con chi ha legato in prima squadra?

"Ho legato particolarmente con Dodo, siamo sempre a ballare alla prima occasione in cui c'è la musica. Ci divertiamo”.