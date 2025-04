Fiorentina, protocollo conservativo per Gosens dopo il trauma al ginocchio: il comunicato

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di Robin Gosens, esterno mancino della Fiorentina che ha saltato le ultime due partite per infortunio. Il club viola ha reso noto con un comunicato ufficiale che il calciatore sta effettuando un protocollo conservativo di recupero dopo un trauma al ginocchio destro e tutto sta procedendo per il meglio.

Il comunicato.

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens sta effettuando un protocollo conservativo di recupero a seguito di un trauma occorso al ginocchio destro durante l’allenamento di rifinitura di sabato 29 marzo. La gestione dell’edema osseo del piatto tibiale, concordata con il Prof. Finck, sta proseguendo regolarmente e il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.

Nel prepartita della sfida contro il Milan di sabato scorso il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari aveva parlato così in merito all'infortunio occorso a Robin Gosens: "Gosens ha avuto un fastidio a un vecchio suo problema. Per fortuna sa anche come affrontarlo. Stiamo cercando di rimetterlo in pista il più in fretta possibile. Lui è molto attento e stamattina si è allenato al Viola Park".