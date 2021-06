Fiorentina, se parte Biraghi può arrivare Junior Firpo: Milan in vantaggio sullo spagnolo

vedi letture

Secondo quanto riportato dal QS-La Nazione, Junior Firpo del Barcellona potrebbe diventare qualcosa più di un’idea per la Fiorentina (bisognerà capire, in questo senso, quale sarà il futuro di Cristiano Biraghi, che nonostante abbia un contratto fino al 2024, non è detto che sia intoccabile). Sulle tracce del domenicano (con passaporto spagnolo), va precisato, c’è il Milan, ma la fumata bianca non si è ancora registrata. Il ragazzo ha voglia di giocare, di tornare ad essere protagonista senza dover inghiottire più panchina. L’estate scorsa pareva ad un passo dal Sassuolo, poi alla fine non se ne fece di niente. Il sogno di approdare nel calcio italiano, però, Firpo non l’ha mai messo da parte. I viola, pur restando ancora a distanza, sono pronti eventualmente ad inserirsi.