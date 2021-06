Fiorentina, si complica Italiano: Fonseca il piano B, ma è stato proposto anche Benitez

Lo Spezia non vuole mollare Vincenzo Italiano, così la Fiorentina sta valutando le alternative per la panchina, soprattutto estere. E tra queste non c'è soltanto Paulo Fonseca, già cercato prima di Rino Gattuso e che prenderebbe ancora in considerazione un'offerta di Rocco Commisso. Secondo La Gazzetta dello Sport, alcuni intermediari hanno messo sul piatto il nome di Rafael Benitez, che ha accettato un contatto con i viola e per il quale potrebbero esserci sviluppi nei prossimi giorni.