Fiorentina, si raffredda la pista Atletico Madrid per Amrabat: il marocchino non è una priorità

Il portale Relevo in Spagna scrive che l'Atletico Madrid in questo momento non vede in Sofyan Amrabat il suo obiettivo principale per il centrocampo. Le priorità del club colchonero sarebbero altre, almeno per adesso. Dal canto suo, la Fiorentina sa che il centrocampista marocchino se ne andrà e sta cercando di trovare acquirenti per venderlo a 30 milioni di euro. Ma Atletico Madrid-Amrabat per ora è un no.