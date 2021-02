Fiorentina-Spezia 1-0. Viola avanti con la prima occasione. Castrovilli manda in gol Vlahovic

Al 48’ arriva, a sorpresa, il vantaggio della Fiorentina. Prima azione manovrata dei viola con Biraghi che pesca sulla destra Castrovilli che mette in mezzo per Vlahovic che in spaccata segna con il VAR che certifica la bontà della posizione del 10 viola e che il pallone al momento del cross fosse ancora in campo.