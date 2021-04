Florentino Perez: "Mai vista aggressività tale. Sembrava fossimo assassini, ma volevamo aiutare"

Florentino Perez, ospite degli studi di Cadena SER, ha commentato così il flop della Superlega in sole 48 ore: "Non ho mai visto un'aggressività così grande da parte del presidente della UEFA e de LaLiga, sembrava tutto orchestrato. Sono nel calcio da 20 anni e mai e poi mai avevo visto un clima così ostile. Sembrava che avessimo ucciso qualcuno, sembrava che avessimo ucciso il calcio... Abbiamo lavorato per aiutare a salvare il calcio, non per ucciderlo", le dichiarazioni del presidente del Real Madrid e della Superlega.