Focus allenatori, Conte: può essere l'anno buono. Il progetto triennale arriverà in fondo?

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando l'Inter di Conte: Benissimo in campionato, malissimo in Champions League. I nerazzurri si stanno sfidando col Milan a suo di sorpassi e controsorpassi e salvo colpi di scena il duello andrà avanti fino al termine della stagione, con la Juventus che sta cercando di rientrare nella lotta. Mai come quest'anno l'Inter, per qualità e profondità della rosa, sembra contender attendibile per la vittoria finale, ma per arrivarci servirà eliminare quei mezzi passi falsi che fin qui hanno impedito lo sprint. L'uscita dalla Champions, circostanza amara visto il girone difficile ma non impossibile, peserà sulla valutazione finale della stagione. Ma dall'altra parte darà una mano alla squadra che così dovrà pensare solo al campionato. In attesa della Coppa Italia di questa sera.

Prospettive future: La scorsa estate, dopo un secondo posto e la finale di Europa League, le strade di Conte e dell'Inter potevano separarsi. Alla fine ha prevalso il buon senso e la voglia di continuare a crescere insieme, anche perché per la società sarebbe stato un suicidio finanziario liquidare il tecnico con lo stipendio più alto d'Italia. A fine stagione Conte sarà al termine del suo secondo anno nerazzurro e ovviamente la società si aspetta molto. Tradotto, la vittoria dello Scudetto dopo i 9 anni di dominio Juve. Ad oggi non ci sono sentori di possibili separazioni, ma anche alla luce degli sviluppi improvvisi sul finire della scorsa stagione niente può esser dato per certo. L'ultima parola, come spesso succede, probabilmente ce l'avrà il campo.

Da quanto tempo allena l'Inter: giugno 2019

Che contratto ha: giugno 2022