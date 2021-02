Focus allenatori, F.Inzaghi: guida del Benevento rivelazione. Ma in scadenza, come un anno fa

vedi letture

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando il Benevento di Filippo Inzaghi Quattordicesimo posto in Serie A, dopo aver dominato l'ultima cadetteria, il Benevento è a otto punti dal terzultimo posto e per distacco la migliore delle tre neopromosse in massima serie. Dopo un inizio sorprendente, però, la retroguardia di Inzaghi ha iniziato a far acqua arrivano a subire ora 41 reti. Dopo il Crotone, con 50, condivide con Parma e Torino la palma di penultima peggior difesa. Nel 2021 solo una vittoria, il 2-1 di Cagliari: da lì ben tre ko e due pareggi, compreso il tonfo preoccupante per 4-1 di Crotone.

Prospettive future: Inzaghi è quanto mai saldo sulla panchina del Benevento anche se, chiaramente, dovrà invertire il trend di questo inizio d'anno. Però il gioco, la qualità della squadra, lascia pochi dubbi. Superato lo scotto d'inizio carriera, ha dimostrato qualità da allenatore di Serie A, senza dubbio alcuno. Pratico e pragmatico, ha il contratto in scadenza: l'ultima stagione venne annunciato a fine febbraio da Vigorito. Sarà la stessa anche per il prossimo anno? O Inzaghi vorrà aspettare sirene estive?

Da quanto tempo allena il Benevento: giugno 2019

Che contratto ha: giugno 2021