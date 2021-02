Focus allenatori, Gasperini: esce rafforzato dal caso Gomez. Solo una big può portarlo via

vedi letture

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando l'Atalanta di Gasperini: La sua Dea continua a dare spettacolo, a livello di gioco e di gol segnati. Anche se ultimamente il ritmo tamburellante di risultati e vittorie è un po' rallentato, come dimostra l'unico successo contro il Milan nelle ultime 5 partite di campionato (pari con Genoa, Udinese e Torino, sconfitta con la Lazio). La classifica resta comunque positiva, col settimo posto a quota 37 che dista soli 3 punti dal quarto posto della Roma. Capitolo Champions League: il cammino della Dea continua ed è destinato ad essere alimentato da speranze e sogni a stretto giro di posta, con la doppia sfida al Real Madrid.

Prospettive future: Probabilmente non esiste un tecnico più saldo sulla propria panchina di Gasperini. Lo raccontano i risultati degli ultimi anni, lo certifica la gestione recente del caso Gomez: il Papu era in rotta con l'allenatore e la società ha fatto una scelta ben precisa. Dando forza a Gasp e lasciando partire quello che fino a poche settimane fa era l'uomo simbolo. Per questo il futuro sarà ancora a Bergamo, a meno che qualche big non si muova concretamente per provare a portarlo via...

Da quanto tempo allena l'Atalanta: giugno 2016

Che contratto ha: giugno 2022