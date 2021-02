Focus allenatori, Robert Moreno: dall'equivoco Spagna al fallimento al Monaco

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori internazionali senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza Dopo l'avventura sulla panchina della Spagna e le note polemiche con Luis Enrique, Robert Morano era stato scelto per rilanciare le sorti del Monaco dopo il fallimento del progetto Jardim. Ma nel Principato l'allenatore nato a Barcellona è durato ben poco: 13 partite senza acuti particolari, 1,38 punti di media e addio a fine stagione, con Niko Kovac che prende il suo posto.

Prospettive future Di certo, non tornerà a guidare la Nazionale spagnola, vista la rottura nata col rientro di Luis Enrique nella Roja dopo i problemi familiari. In queste settimane anche il suo profilo è stato seguito dall'Olympique Marsiglia per il dopo Villas-Boas, ma la pista non ha mai convinto fino in fondo. Verosimilmente Moreno resterà fermo fino alla prossima estate, quando potrebbe arrivare una importante chiamata dalla Spagna. E forse è proprio quello che il catalano sta cercando: un progetto serio da poter sviluppare fin dalle sue fondamenta.

Ultima squadra allenata Monaco fino al luglio 2020

Età 43