Focus allenatori, Valverde: fermo dopo il Barça. Sondaggio OM e possibile futuro all'estero

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori internazionali senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - E' durata esattamente due anni e mezzo, l'avventura di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona. Il primo anno, dopo aver perso la Supercoppa contro il Real, vince in scioltezza la Liga e pure la Copa del Rey, mentre in Champions il Barça viene eliminato nella storia notte dell'Olimpico contro la Roma. La stagione successiva vince ancora la Liga, ma in Champions arriva un'altra rimonta, questa volta contro il Liverpool. La stagione successiva, la terza al Camp Nou, vede l'esonero a metà gennaio dopo aver perso in semifinale di Supercoppa contro il Siviglia.

Prospettive future - Dopo l'addio al Barça, Valverde è rimasto fermo. In attesa della chiamata giusta e di un progetto stimolante, lui che già in passato era volato all'estero per cercare fortuna. In Spagna potrebbe diventare nome buono, dal prossimo anno, per un club medio-alto come potrebbe essere il Valencia, ma pure il Siviglia. Ma come detto anche fuori dal campionato spagnolo l'ex Barça potrebbe trovare sbocchi interessanti, con l'Olympique Marsiglia che aveva recentemente sondato il suo nome. E magari, dopo l'Europeo, potrebbe nascere qualcosa con la Nazionale spagnola per il dopo Luis Enrique.

Ultima squadra allenata Barcellona fino a gennaio 2020

Età 57