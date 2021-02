Focus allenatori, Ventura: ancora a caccia del riscatto. A Salerno non è andata benissimo

vedi letture

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - A Salerno, non fortunatissima. Tornato in pista dopo il fallimento con l’Italia, Giampiero Ventura è ripartito dalla Serie B, prima dal Chievo e poi dalla Salernitana. In entrambi i casi ha chiuso dantescamente con le dimissioni: solo quattro giornate con i clivensi, mentre con la formazione campana ha disputato l’intero campionato 2019-2020 chiudendo al decimo posto, a due punti dai playoff. Risultati lontani da quelli di una carriera che non merita certo di essere definita dal pur deludente fiasco azzurro: prima c’è stato mister libidine, a Bari ma anche a Torino, con i granata anche in Europa League. La chiamata a ct era arrivata per uno dei maestri del calcio italiano, di categoria e non solo, che sembrava finalmente arrivato all’apice della sua carriera.

Prospettive future - In tempi recenti è stato accostato alla panchina del Bari: solo una suggestione, dopo l’esonero di Auteri, con la società biancorossa che ha invece puntato su Carrera in panchina. A più riprese viene avvicinato a un nuovo ruolo nel Torino di Cairo, magari da direttore tecnico, a guida in buona sostanza del progetto granata. Lo stesso editore, però, ha smentito: “Mai penato a lui come dirigente”. Così, non è detto che un ritorno sia nei suoi progetti e nel suo futuro. C’è ancora tempo per inseguire il riscatto.

Ultima squadra allenata: Salernitana, fino ad agosto 2020

Età: 73