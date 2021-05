focus Allenatori di Serie A, chi verrà confermato? Le percentuali squadra per squadra

Viaggio sulle 20 panchine di Serie A. Chi sarà ancora alla guida dell'attuale squadra ai nastri di partenza per la Serie A 20121/22. Di seguito le percentuali di conferma, squadra per squadra.

Atalanta

Gian Piero Gasperini 80% - Solo l'offerta di una big del calcio europeo può mettere fine a questo matrimonio che oggi è più saldo che mai. Gasperini ha trasformato l'Atalanta in una grande squadra e ora solo un colosso del calcio europeo può indurlo a cambiare progetto.

Benevento

Filippo Inzaghi 30% - In caso di retrocessione le strade si separeranno e dopo gli ultimi risultati negativi la chance salvezza dei sanniti sono calate drasticamente. La gestione del gruppo, soprattutto nel girone di ritorno, non è stata ottimale. Squadra spesso confusa, anche sul piano tattico. E questo peserà sull'eventuale prosecuzione del rapporto.

Bologna

Sinisa Mihajlovic 90% - Il contratto in essere è stato rinnovato da non troppo tempo, Saputo e la dirigenza sono convinti di andare avanti con Mihajlovic e lo stesso Sinisa a Bologna sta bene. L'arrivo del patron canadese in Italia sta servendo per gettare le basi per il Bologna che verrà, col tecnico serbo al centro del progetto.

Cagliari

Leonardo Semplici 60% - A Cagliari ha conquistato più punti lui in dieci giornate che Di Francesco in 23. La conferma è vincolata alla salvezza, tutt'altro che scontata anche dopo i dieci punti conquistati nelle ultime quattro partite, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Crotone

Serse Cosmi 40% - Ha un contratto in scadenza a fine stagione ed è pronto a restare anche in Serie B. Serse Cosmi ha già informato di ciò il Crotone, che ora dovrà prendere una decisione.

Fiorentina

Giuseppe Iachini 0% - Andrà via al termine di questa stagione a prescindere da come finirà il campionato.

Genoa

Davide Ballardini 99% - Non c'è il 100% solo perché il presidente del Genoa è Enrico Preziosi, da sempre avvezzo ai colpi di testa. Ma da Genova tutti convintamente sono decisi nell'andare avanti con Ballardini, presidente compreso.

Hellas Verona

Ivan Juric 70% - Gli interessamenti non mancano, anche di club importanti. Nessuna offerta ufficiale, però, e dall'altro lato c'è un Hellas che spinge per costruire una squadra ancor più forte e competitiva col manager croato in panchina.

Inter

Antonio Conte 90% - Ha vinto lo Scudetto e ha un altro anno di contratto a 12 milioni di euro netti. Ha la fiducia di tutti e a ragion veduta: però Conte vuole capire anzi quali progetti ha la proprietà (del tutto assente in questa stagione) per questa Inter. La rottura sembra improbabile, ma serviranno rassicurazioni.

Juventus

Andrea Pirlo 30% - Col passare dei giorni scricchiola anche la posizione ufficiosa della società bianconera: conferma in caso di Champions League. Questo perché la squadra sembra sempre più in confusione e perché le ultime prestazioni sono state tutt'altro che incoraggianti.

Lazio

Simone Inzaghi 90% - Si attende solo la firma sul nuovo contratto, e non è cosa scontata visto che si attende da mesi. Però Inzaghi in questi mesi ha dimostrato coi fatti di voler restare alla Lazio, respingendo offerta importanti, in primis quella del Napoli.

Milan

Stefano Pioli 90% - La posizione del Milan è: resta a prescindere dal piazzamento finale. Però uno spiraglio sull'addio va lasciato aperto nel caso in cui il Milan non dovesse arrivare tra le prime quattro. Del resto anche un anno fa, di questi tempi, sembrava scontato l'arrivo di Rangnick, poi i risultati ribaltarono lo scenario.

Napoli

Gennaro Gattuso 5% - Dopo la rottura di gennaio in casa Napoli è iniziata da mesi la ricerca del nuovo allenatore. Gli ultimi risultati positivi e il ritorno del Napoli in piena lotta Champions hanno portato Aurelio De Laurentiis a fare ulteriori riflessioni sull'attuale allenatore. Ma il divorzio appare sempre scontato, con Gattuso primo nome per la panchina della futura Fiorentina.

Parma

Roberto D'Aversa 10% - Ha un altro anno di contratto ma l'intenzione di Javier Ribalta è quella di ripartire in Serie B con un nuovo progetto tecnico e quindi anche da un nuovo allenatore.

Roma

Paulo Fonseca 0% - La Roma quest'oggi ha comunicato il suo addio al termine della stagione.

Sampdoria

Claudio Ranieri 80% - Massimo Ferrero nelle ultime ore ha rassicurato i tifosi blucerchiati sulla permanenza dell'allenatore romano: "Ranieri è mio. Ho già un accordo con lui, non è vero che se ne vuole andare. Abbiamo un rapporto ottimo".

Sassuolo

Roberto De Zerbi 50% - Tutto dipenderà dall'allenatore, che ha in mano un'offerta concreta e allettante dello Shakhtar. Il Sassuolo è pronto a confermarlo ma al contempo non ha intenzione di tarpargli le ali. Cosa deciderà De Zerbi?

Spezia

Vincenzo Italiano 50% - Il suo Spezia volitivo, propositivo e ben organizzato in questa stagione non è passato inosservato. Lo Spezia, a prescindere da come finirà la stagione, è pronto a confermarlo. Ma Italiano ha diverse squadre che lo seguono, e in caso di offerta importante potrebbe partire.

Torino

Davide Nicola 70% - Urbano Cairo sta apprezzando molto il suo lavoro: conferma scontata in caso di salvezza.

Udinese

Luca Gotti 80% - Salvezza tranquilla, valorizzazione di diversi giocatori e un gioco a tratti anche più che apprezzabile. Ci sono tutti gli ingredienti per andare avanti insieme.