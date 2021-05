focus Allenatori di Serie A, chi verrà confermato? Le percentuali squadra per squadra

Viaggio sulle 20 panchine di Serie A. Chi sarà ancora alla guida dell'attuale squadra ai nastri di partenza per la Serie A 20121/22. Di seguito le percentuali di conferma, squadra per squadra.

Atalanta

Gian Piero Gasperini 100% - La terza Champions matematica e un progetto di cui è sempre più coautore. Nulla può farlo vacillare, a meno che non arrivi una chiamata (al momento non prevista) dalla Juventus. Sarà ancora il faro della Dea.

Benevento

Filippo Inzaghi 10% - Dopo l'ottimo inizio, la flessione e poi il tracollo. Il baratro della Serie B si avvicina a grandi passi. Con la retrocessione l'addio è praticamente scontato.

Bologna

Sinisa Mihajlovic 90% - Il contratto in essere è stato rinnovato da non troppo tempo, Saputo e la dirigenza sono convinti di andare avanti con Mihajlovic e lo stesso Sinisa a Bologna sta bene.

Cagliari

Leonardo Semplici 100% - Il vero alfiere e artefice della salvezza del Cagliari. Dopo il miracolo SPAL, un'altra impresa da parte del tecnico toscano. Conferma meritatissima.

Crotone

Serse Cosmi 10% - Ha un contratto in scadenza a fine stagione e sarebbe pronto a restare anche in Serie B. Serse Cosmi ha già informato di ciò il Crotone, che ora dovrà prendere una decisione. La società riflette ma si sta già guardando intorno con forza.

Fiorentina

Giuseppe Iachini 0% - Andrà via al termine di questa stagione a prescindere da come finirà il campionato.

Genoa

Davide Ballardini 90% - Non c'è il 100% solo perché il presidente del Genoa è Enrico Preziosi, da sempre avvezzo ai colpi di testa. Ma a Genova sponda rossoblù tutti sono decisi nell'andare avanti con Ballardini, presidente compreso.

Hellas Verona

Ivan Juric 40% - Le ultime parole come nuova scossa all'ambiente o come rottura, come frattura insanabile? Se la conferma pareva una (quasi) certezza, torna tutto in discussione. In caso di salvezza, può andare al Torino.

Inter

Antonio Conte 80% - Ha vinto lo Scudetto e ha un altro anno di contratto a 12 milioni di euro netti. Ha la fiducia di tutti e a ragion veduta: però Conte vuole capire anzi quali progetti ha la proprietà (del tutto assente in questa stagione) per questa Inter. La rottura sembra improbabile, ma serviranno rassicurazioni. La prossima sarà la settimana della verità.

Juventus

Andrea Pirlo 20% - E' la settimana decisiva per il suo futuro. Più lontano che vicino dalla conferma ma la finale di Coppa Italia e la qualificazione Champions potrebbero far salire le sue quotazioni vertiginosamente, fino alla conferma.

Lazio

Simone Inzaghi 60% - La firma è attesa da mesi, prima della positività di Inzaghi pareva solo una formalità da ratificare. E' sempre la soluzione più probabile ma non è così scontata. Dopo questa settimana, Lotito e Tare decideranno il da farsi.

Milan

Stefano Pioli 90% - La posizione del Milan è: resta a prescindere dal piazzamento finale. Lo sarà anche dopo l'ultima gara contro l'Atalanta, decisiva per il pass Champions?

Napoli

Gennaro Gattuso 5% - Dopo la rottura di gennaio in casa Napoli è iniziata da mesi la ricerca del nuovo allenatore. Gli ultimi risultati positivi e il ritorno del Napoli in piena lotta Champions hanno portato Aurelio De Laurentiis a fare ulteriori riflessioni sull'attuale allenatore. Ma il divorzio appare sempre scontato, con Gattuso primo nome per la panchina della futura Fiorentina.

Parma

Roberto D'Aversa 10% - Ha un altro anno di contratto ma l'intenzione di Javier Ribalta è quella di ripartire in Serie B con un nuovo progetto tecnico e quindi anche da un nuovo allenatore.

Roma

Paulo Fonseca 0% - La Roma ha comunicato il suo addio al termine della stagione. Lo sostituirà José Mourinho.

Sampdoria

Claudio Ranieri 90% - Massimo Ferrero ha rassicurato i tifosi blucerchiati sulla permanenza dell'allenatore romano: "Ranieri è mio. Ho già un accordo con lui, non è vero che se ne vuole andare. Abbiamo un rapporto ottimo".

Sassuolo

Roberto De Zerbi 0% - Tutto deciso: lascerà il Sassuolo. Lo attende lo Shakhtar Donetsk in Ucraina.

Spezia

Vincenzo Italiano 30% - Una salvezza miracolosa, un capolavoro che secondo la nuova proprietà americana dei Platek merita la conferma. Il Sassuolo però chiama e la tentazione è forte.

Torino

Davide Nicola 30% - Urbano Cairo ha apprezzato molto il suo lavoro ma il tracollo delle ultime due partite hanno ribaltato la questione. Pareva in discesa verso la conferma che ora sembra decisamente lontana.

Udinese

Luca Gotti 80% - Salvezza tranquilla, valorizzazione di diversi giocatori e un gioco a tratti anche più che apprezzabile. Ci sono tutti gli ingredienti per andare avanti insieme.